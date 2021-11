Pandemia koronawirusa w Polsce nie odpuszcza. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ujawnił w Salonie politycznym Trójki, że w dzisiejszym raporcie resortu znów pojawi się informacja o rekordzie czwartej fali. W ciągu ostatniej doby potwierdzono niemal 25 tysięcy nowych zakażeń COVID-19.

W dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia pojawi się informacją o 24 882 nowych zakażeniach COVID-19 w Polsce. Informację w Salonie politycznym Trójki ujawnił wiceminister Waldemar Kraska. Dodał również, że w ciągu ostatniej doby zmarło 370 zakażonych osób.

Jak podkreśla wiceszef resortu zdrowia, zakażeni pacjenci za późni zgłaszają się do lekarzy z objawami. „Wykonaliśmy prawie 100 tysięcy testów w ciągu ostatniej doby. To z jednej strony cieszy, że ludzie chcą się testować, z drugiej widzimy, że nowych przypadków i osób objawowych przybywa” – powiedział. „Jednak jeśli spojrzymy na województwo lubelskie i podlaskie to sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Nowych zakażeń nie przybywa tam tak dużo, jak na początku czwartej fali pandemii. Myślę, że nie będzie trzeba tam wprowadzać ograniczeń” – dodał.

Szczegółowe dane znajdą się w raporcie, który Ministerstwo Zdrowia opublikuje o godzinie 10:30.

Żr.: Polskie Radio