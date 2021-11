Potrzebna jest wielokierunkowa, skierowana do różnych grup wiekowych informacja na temat szczepień przeciwko COVID-19 – uważa prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii.

Prof. Joanna Zajkowska mówiła o tym we wtorek dziennikarzom przy okazji otwarcia mobilnego punktu szczepień na Politechnice Białostockiej.

Województwo podlaskie jest w grupie województw, w których zaszczepiło się najmniej mieszkańców – obecnie to niecałe 44 proc. ogółu populacji regionu i jest to wynik poniżej średniej w kraju.

Zdaniem prof. Zajkowskiej, kampania informacyjna ws. szczepień jest niedostateczna, a wiedza o szczepionkach – nieduża. „Nie musimy wierzyć w szczepionkę ani rozumieć jak ona działa, nie każdy ma takie przygotowanie” – powiedziała Zajkowska. Dodała jednocześnie, że jeśli dana osoba zobaczyłaby dzięki kampanii informacyjnej, jakie korzyści ze szczepień mają inne osoby, być może taki przekaz do niej by dotarł. „Brakuje informacji wielokierunkowej skierowanej do konkretnych grup” – dodała profesor.

W ocenie Zajkowskiej każda grupa i środowisko ma „swoich idoli”, do różnych grup trafiają różne argumenty i autorytety, dlatego do każdego środowiska należy kierować przesłania indywidualne – inne do osób starszych, inne do młodych. „Jesteśmy podatni na pewne mody. Jeśli można wylansować modę na podarte spodnie, to można wylansować modę na szczepienie” – powiedziała Zajkowska.

„Elvis Presley, który zaszczepił się przed kamerami jak była pendemia polio, ponieważ młodzi niechętnie się szczepili, był pewną formą przekonywującą kontestującą młodzież, ponieważ był w opozycji do establishmentu, który był wtedy konserwatywny. Zaszczepienie się Elvisa Presleya było krokiem do przodu” – powiedziała Zajkowska.

Przypomniała, że z wcześniejszych wyników badań prof. Michała Krawczyka z Warszawy i badań amerykańskich ws. szczepień wynika, że do ludzi najbardziej przemawia lęk o własne zdrowie i najbliższych, a niekoniecznie głos autorytetów, ekspertów czy polityków. „Zachęta w postaci finansowania: zapłacę ci jak się zaszczepisz, albo ty musisz ponieść koszty, żeby się zaszczepić, też nie działa. To są duże badania socjologiczne. Osoby, które przygotowują kampanie, powinny z tego czerpać” – dodała Zajkowska.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Izabela Próchnicka