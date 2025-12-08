W Gdańsku odnaleziono ciało 21-letniej Oksany Kochubei, Ukrainki, która zaginęła przed tygodniem. Młodą kobietę szukano od momentu, gdy jej bliscy zgłosili, że nagle zerwała kontakt i wyszła z mieszkania przy ul. Głuchej, nie informując nikogo o swoich planach.

Do tragicznego odkrycia doszło na terenie dzielnicy Stogi. Podczas przeszukiwania okolicznych terenów służby natrafiły na zwłoki w jednym ze zbiorników wodnych. Jak przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, na miejsce od razu skierowano techników kryminalistycznych oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej, którzy pod nadzorem prokuratora przystąpili do zabezpieczania śladów i ustalania pierwszych faktów.

W ciągu kilku godzin udało się potwierdzić, że odnalezione ciało należy do zaginionej Oksany. Policja dysponuje już materiałem dowodowym, który umożliwił jednoznaczną identyfikację. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Ciało 21-latki zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie przeprowadzone zostaną dalsze, szczegółowe badania.

Tragiczna wiadomość poruszyła mieszkańców Gdańska oraz lokalną społeczność ukraińską. Choć policja wyklucza udział innych osób, funkcjonariusze nadal analizują wszystkie zebrane informacje, by dokładnie ustalić, co wydarzyło się w ostatnich godzinach życia młodej kobiety.

Śledczy zapowiadają, że dochodzenie będzie kontynuowane do momentu pełnego wyjaśnienia okoliczności tej dramatycznej śmierci.

