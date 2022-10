Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami powiatów koszalińskiego, sławieńskiego i szczecineckiego. Jednym z poruszonych tematów była kwestia powstania województwa środkowopomorskiego, o której jeszcze podczas pierwszej kampanii prezydenckiej mówił Andrzej Duda. Kaczyński wyznał, że jest to szerszy temat, już na kolejne kadencje.

Temat powstania województwa środkowopomorskiego ze stolicą w Koszalinie pojawił się jeszcze podczas pierwszej kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. „Myślę, że nie jest sytuacją dobrą, kiedy do stolicy województwa (Szczecina – przyp. red.) macie państwo ze Sławna 200 km. To daleko, to chyba najdalej w Polsce” – mówił. „To jest poważna debata i chciałbym, żeby ona została po wyborach na spokojnie podjęta” – dodał.

Siedem lat później powstanie województwa środkowopomorskiego wciąż pozostaje w sferze spekulacji na przyszłość. Teraz podczas spotkania z mieszkańcami tych terenów na Politechnice Koszalińskiej odniósł się do tego Jarosław Kaczyński. „Ta sprawa była przez nas badana tak bardzo na roboczo. Chcieliśmy takiego rozwiązania, ja też chciałem, ale okazało się, że w znacznej części tego regionu, tej części bardziej na wschód, tej wokół Słupska, w skrócie myślowym myśląc, tego sobie nie bardzo życzą” – powiedział.

Zdaniem prezesa PiS, jest to element szerszego pytania o efektywność obecnej struktury regionalnej kraju. „Strukturą efektywną w sensie takim, która odnosi się do obsługi obywateli, bo w gruncie rzeczy po to państwo jest, aby jako całość, jako wspólnotę narodową i indywidualnie obsługiwać” – powiedział Kaczyński. „To jest sprawa na kolejne kadencje z całą pewnością, ale my się nad tym zastanawiamy i z całą pewnością nie zapomnimy wtedy o środkowym Pomorzu i nie zapomnimy o Koszalinie, który jest naturalną stolicą tego regionu, który tak naprawdę istnieje” – dodał.

Źr.: Business Insider Polska