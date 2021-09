Polskie Radio podaje nieoficjalne informacje dotyczące nowego ambasadora Polski w USA. Strona amerykańska miała już udzielić formalnej akceptacji dla tej kandydatury.

Informację nt. nowego ambasadora Polski w USA podaje Polskie Radio. Zdaniem dziennikarzy rozgłośni tę funkcję objąć ma Marek Magierowski, który dotąd pracował na placówce dyplomatycznej w Izraelu.

„Dotychczasowy ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski coraz bliżej objęcia funkcji ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych. Jak dowiedziało się Polskie Radio, strona amerykańska udzieliła formalnej akceptacji dla kandydatury polskiego dyplomaty” – czytamy na stronie internetowej polskieradio24.pl.

Według prawa dyplomatycznego warunkiem nominacji na ambasadora jest uzyskanie agrément, czyli wstępnej akceptacji państwa przyjmującego na objęcie szefostwa placówki dyplomatycznej. Korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski ustalił, że chodzi właśnie o Marka Magierowskiego.

„Dotychczasowy ambasador w Izraelu @mmagierowski coraz bliżej objęcia funkcji ambasadora w Waszyngtonie. Jak ustaliłem, amerykański Departament Stanu wydał już agrément, czyli formalną akceptację państwa przyjmującego” – napisał na Twitterze. „Kolejnym krokiem w procedurze nominacji Marka Magierowskiego będzie uzyskanie przez niego pozytywnej opinii sejmowej komisji spraw zagranicznych” – dodał dziennikarz Polskiego Radia.

Co na to internauci? Wielu z nich uważa, że Magierowski to dobry dyplomata, który sprawdzi się w nowej roli. „Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu” – napisał jeden z nich.