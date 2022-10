Piotr Mazurek, minister w Kancelarii Premiera, poinformował w „Super Expressie”, że w szkole i na maturze wprowadzony zostanie nowy przedmiot – biznes i zarządzanie. Co więcej, jego wprowadzenie w egzaminie dojrzałości ma wiązać się z zupełnie nową formułą. Na czym ma polegać? Na razie nie wiadomo.

Biznes i zarządzanie to nowy przedmiot, który ma wejść nie tylko do programu szkolnego, ale również jako przedmiot maturalny. „Wszyscy na tym wygrywają” – stwierdziła. Programie Huberta Biskupskiego „Pieniądze to nie wszystko” w „Super Expresie”. „To przedmiot, który odpowiada na potrzeby młodych ludzi o komponent praktyczny” – dodał.

Minister zapowiedział, że przedmiot ma zostać wprowadzony na egzaminie dojrzałości jako jeden z dodatkowych. „To deklaracja ministra Przemysława Czarna, że ten program zostanie wprowadzony na maturze” – stwierdził. „Również w formie pracy, zespołowej, projektowej, co jest absolutną nowością” – dodał.

Jak zapewnił Piotr Mazurek, wdrożenie w szkołach nowego przedmiotu ma szerokie wsparcie w środowisku zarówno biznesowym, jak i akademickim. „Wszystkie nasze działania, które podejmujemy przebijają ściany biurokracji, nieodpowiednie do obecnych czasów, które wymagają bardzo dużej dawki praktyki, jeżeli chodzi o edukację i które wymagają procesów partycypacyjnych, udziału obywateli w sprawowaniu władzy” – mówił.

Minister zwracał też szczególną uwagę na ten komponent praktyczny, który w przypadku tego przedmiotu będzie niezwykle istotny. „To nie jest tak, że ktoś musi napisać sprawdzian, test wiedzy, tylko zaliczenie tego przedmiotu polegałoby na zrobieniu konkretnego projektu praktycznego, najlepiej wychodzącego poza środowisko szkolne” – stwierdził.

Źr.: Super Express