Nowy projekt przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma wkrótce trafić do Sejmu. Zdaniem resortu, przepisy mają pomóc małżeństwom, natomiast w praktyce skomplikują sprawy rozwodowe. O sprawie informuje „Super Express”.

Jak podaje tabloid, nowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości już wkrótce ma trafić do Sejmu. Resort przekonuje, że zmiany mają pomóc szczególnie tym małżeństwom, które mają nieletnie dzieci. Na czym bedą polegały?

„Super Express” wyjaśnia, że nowością w przepisach ma być rodzinne postępowanie informacyjne. Będzie ono trwało co najmniej miesiąc i trzeba będzie je obowiązkowo odbyć jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód. Z kolei w trakcie samego postępowania o rozwód, sędzia będzie mógł je zawiesić, gdy uzna, że istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa. Zmiany dotyczą również małżeństw z nieletnimi dziećmi. Tutaj sąd będzie miał obowiązek zaproponować małżonkom bezpłatne spotkania mediacyjne.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski przekonuje, że w całej sprawie chodzi głównie o ochronę dzieci, ponieważ to właśnie one najbardziej tracą na sprawach rozwodowych. „Teraz do sądów trafiają liczne pozwy, które w 10 procentach nie kończą się rozwodem. Liczymy na to, że dzięki mediacjom ten odsetek znacząco się zwiększy. Szacujemy, że skorzysta z nich od 30 do 50 procent par” – powiedział. „Jeżeli najpierw będzie mediacja zakończona ugodą – przypominam: skuteczność prawie 50 procent – to sprawa może się skończyć bardzo szybko, ale przede wszystkim w sposób polubowny” – dodał.

Żr.: Super Express