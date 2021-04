Opublikowane rano zdjęcie prezydenta rozmawiającego przez telefon rozbawiło prof. Marka Belkę. Eurodeputowany zwrócił uwagę, że aparat nie był podłączony do gniazdka. – Biorąc pod uwagę poziom tej prezydentury, może i lepiej, że nie jest podłączony do sieci – stwierdził ironicznie. Wkrótce odpowiedział mu Andrzej Duda.

Sprawa dotyczy zdjęcia prezydenta Andrzeja Dudy, które obiegło sieć w czwartkowy poranek. Internauci zwrócili uwagę, że telefon, przez który rozmawia prezydent nie jest podłączony do sieci. „Prezydent rozmawia z królem Jordanii w maseczce. Przez niepodłączony telefon” – czytamy w jednym z wpisów.

Rzecznik prezydenta RP Błażej Spychalski nazwał doniesienia „fake newsem”. – Po pierwsze tego typu rozmowy przeprowadza się wspólnie ze współpracownikami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu. Stąd maseczka. Co do drugiego „newsa” to może trudno to sobie wyobrazić ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu – napisał.

#fakenews Po pierwsze tego typu rozmowy przeprowadza się wspólnie ze współpracownikami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu. Stąd maseczka. Co do drugiego „newsa” to może trudno to sobie wyobrazić ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu😂😂😂 https://t.co/F9icsLMHD6 — Błażej Spychalski (@spychalski_b) April 8, 2021

Marek Belka ironicznie o zdjęciu prezydenta. Zareagował Andrzej Duda

Wyjaśnienia prezydenckiego rzecznika nie powstrzymały internautów. W ciągu kilku kolejnych godzin w sieci pojawiło się mnóstwo prześmiewczych komentarzy dotyczących Andrzeja Dudy. Autorem jednego z nich był prof. Marek Belka.

„Znów wszyscy się czepiają Andrzeja Dudy. Tym razem w związku z wykorzystaniem telefonu bezprzewodowego” – napisał. „Biorąc pod uwagę poziom tej prezydentury, może i lepiej, że nie jest podłączony do sieci. Jeszcze by się prezydent Biden dodzwonił i byłby klops” – dodał.

Znów wszyscy się czepiają Andrzeja Dudy. Tym razem w związku z wykorzystaniem telefonu bezprzewodowego. Biorąc pod uwagę poziom tej prezydentury, może i lepiej, że nie jest podłączony do sieci. Jeszcze by się prezydent Biden dodzwonił i byłby klops. — Marek Belka (@profMarekBelka) April 8, 2021

Na komentarz zareagował prezydent Andrzej Duda. „Dramatycznie nisko Pan lata, Panie Prezesie. Nie wstyd Panu?” – zapytał retorycznie.

Dramatycznie nisko Pan lata, Panie Prezesie. Nie wstyd Panu? — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 8, 2021

Eurodeputowany postanowił obrócić sytuację w żart. „Właściwie cóż miałbym dodać, skoro użytkownicy Twittera sami odpowiedzieli panu Prezydentowi na pytanie? Łączę (taki żarcik) gorące pozdrowienia” – odpowiedział. Na końcu nawiązał do dawnej wymiany zdań z prezydentem. „Pański oddany ‚buc’, o ile pamiętam, właśnie tak mnie pan już tu określał” – podsumował.