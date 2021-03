Dzisiaj mija osiem lat od zdarzenia, jakie w historii Kościoła Katolickiego nie miało miejsca od wieków. W 2013 r. papież Benedykt XVI ogłosił rezygnację z kontynuacji pontyfikatu i przeszedł na emeryturę. Później wokół tej decyzji narosło wiele teorii spiskowych. Z częścią z nich postanowił osobiście rozprawić się sam najbardziej zainteresowany w rozmowie z dziennikiem „Corriere della sera”.

Benedykt XVI zapewnił, że decyzję o rezygnacji podjął zupełnie świadomie. „To była trudna decyzja, ale podjąłem ją z pełną świadomością i uważam, że dobrze uczyniłem. Niektórzy z moich nieco fanatycznych przyjaciół są nadal rozgniewani. Nie chcieli zaakceptować mojego wyboru. Myślę o teoriach spiskowych, które po niej nastąpiły” – mówi.

„Niektórzy mówili, że to z powodu skandalu Vatileaks, inni, że to z powodu spisku lobby gejowskiego. Jeszcze inni, że to z powodu sprawy konserwatywnego lefebrystowskiego biskupa Richarda Williamsona.” – kontynuował Benedykt XVI. „Nie chcą wierzyć w wybór dokonany świadomie. Ale moje sumienie jest czyste” – zapewnił.

Benedykt XVI o Joe Bidenie

Papież senior odniósł się również do osoby nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden deklaruje się jako katolik praktykujący, ale nawet Benedykt XVI ma co do niego pewne zastrzeżenia. „To prawda, jest katolikiem i to praktykującym. Osobiście jest przeciwnikiem aborcji” – przyznaje na wstępie.

„Ale jako prezydent kontynuuje linię Partii Demokratycznej… A w kwestii polityki gender jeszcze nie do końca rozumiemy, jakie jest jego stanowisko” – ocenił emerytowany Ojciec Święty.

Papież senior odniósł się również do nadchodzącej pielgrzymki Franciszka do Iraku. „Sądzę, że jest to bardzo ważna podróż. Niestety wypada w bardzo trudnym momencie, co sprawia, że jest to również niebezpieczna podróż: ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu pandemii Covid-19. Do tego dochodzi niestabilna sytuacja w Iraku. Będę towarzyszył Franciszkowi moją modlitwą” – zapewnił.

Źr. ekai.pl