Niepokojące doniesienia płyną z Watykanu. Chodzi o pogorszenie stanu zdrowia papieża Benedykta XVI. Papież Franciszek zabrał głos. Zaapelował do wiernych.

Benedykt XVI w 2013 roku złożył rezygnację z posługi biskupa Rzymu i zamieszkał w Ogrodach Watykańskich, nie pokazując się publicznie. Dziś ma 95 lat.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się niepokojące informacje o stanie zdrowia następcy Jana Pawła II. Z ustaleń amerykańskiej gazety „National Catholic Register” wynika, że emerytowany papież może cierpieć na niewydolność nerek. Z kolei AFP donosi, że „istotne funkcje organizmu Benedykta XVI zawodzą”.

O tym, że sytuacja jest poważna świadczą słowa papieża Franciszka, który poprosił w środę o modlitwę. – Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory, proszę Pana, by go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości do Kościoła do samego końca – zaapelował.

