Obecne ceny paliw to prawdziwa zmora kierowców. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce na stacjach benzynowych zobaczymy ceny przekraczające 6 złotych. Na światowych rynkach wciąż drożenie bowiem ropa naftowa.

Według danych serwisu butocentrum, średnia paliwa benzyny Pb 95 w Polsce to 5,78 zł. Litr oleju napędowego kosztuje z kolei średnio 5,62 zł. I wygląda na to, że to nie koniec podwyżek.

Na światowych rynkach rosną bowiem ceny ropy naftowej. Oznacza to, że już wkrótce ceny paliw w Polsce mogą wzrosnąć i to znacząco. „Jeśli ceny ropy wzrosną do 90 dolarów, to jest takie ryzyko, że średni poziom ceny benzyny 95-oktanowej sięgnie 6,20 zł przy kursie dolara 3,95 zł” – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” analityk z BM Reflex, Rafał Zywert.

Część analityków jest zdania, że jesteśmy już blisko granicy szczytu i tak wysokie ceny paliw długo się nie otrzymają. Póki co jednak kierowcy muszą trzymać się mocno za portfele.

Żr.: SE