Konrad Berkowicz z Konfederacji zamieścił w mediach społecznościowych bardzo emocjonalny wpis. Polityka mocno poruszyła kwestia sposobu pochówku osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Padły bardzo mocne porównania, bo pojawiły się określenia w stylu: „kawał skażonego promieniotwórczo mięsa”.

„To już jest sk***stwo! Znam bezpośrednio i dostaję liczne wiadomości o przypadkach, w których robi się kilka testów na koronawirusa. Raz wyjdzie ujemny, raz dodatni, raz niejednoznaczny. Pacjent jest kwalifikowany wówczas jako chory na covid, szpital dostaje dodatkowe pieniądze.” – zaczął Berkowicz na swoim profilu na facebooku.

Polityk opisał, jak według jego informacji wygląda sposób pochówku osób zakażonych koronawirusem. „Gdy człowiek umrze, ciałosię dezynfekuje i pakuje do worka. Rodzina nie ma dostępu do zmarłego – nie można go ubrać, ostatni raz zobaczyć, pożegnać się, przygotować do ceremonii.” – wymienia Berkowicz. „Ciało w worku jest wydawane w dniu pogrzebu i przewożone ze szpitala w zamkniętej trumnie (nie wolno otwierać!) bezpośrednio na cmentarz.” – pisze dalej.

„Ta nieludzka, zapewne bezprawna procedura, pozbawia rodzinę prawa do godnego pożegnania się ze zmarłym; upaństwawia jego ciało, wciąga w bezduszną machinę biurokracji.” – ocenił Berkowicz.

Berkowicz wykazuje hipokryzję

„Jednocześnie z komunikatów rządowych dowiadujemy się, że po ulicach chodzi masa bezobjawowych zakażonych. Korzystają z hipermarketów spożywczych, meblowych i budowlanych. Nie muszą robić testów przed wyjściem na ulicę. Wystarczającą ochronę bowiem podobno zapewnia kawałek szmatki na ustach i nosie – koronawirus wszak roznosi się kropelkowo, przy każdym wydechu zakażonego.” – pisze Berkowicz.

Dalej polityk porównał tę sytuację do podejścia do zwłok zmarłego, które jego zdaniem obnaża hipokryzję. „Ale zdezynfekowane ciało zmarłego, który ostatnie tchnienie ma za sobą, musi nagle być traktowane jak kawał skażonego promieniotwórczo mięsa; jak zdechłe zwierze wydobyte z wnętrza radioaktywnego reaktora.” – pisze Berkowicz.

„Szczególny stosunek do śmierci i szacunek wobec ludzkich ciał to fundament KAŻDEJ cywilizacji na Ziemi. A Wy, barbarzyńcy, chcecie cofnąć nas do pierwotnej hordy. Jeszcze za to odpowiecie!” – podsumował Berkowicz. Na zakończenie przytoczył jeszcze fragment znanego wiersza Juliana Tuwima.

