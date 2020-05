Kolejny poseł Konfederacji wziął udział w wyzwaniu #hot16challenge. Tym razem swój klip zaprezentował Konrad Berkowicz. Polityk nawiązuje do kontrowersji wokół występu Janusza Korwin-Mikkego. Na końcu przedstawił naprawdę oryginalne nominacje…

W ramach akcji #hot16challenge udało się zgromadzić ponad 3 miliony złotych na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Wyzwanie początkowo funkcjonujące w świecie muzyki w mgnieniu oka osiągnęło niebywałą popularność w sieci.

Poza gwiazdami sceny muzycznej i filmowej, swoje wersje nagrali również osoby ze środowiska politycznego, m.in.: prezydent Andrzej Duda, RPO Adam Bodnar, czy Janusz Korwin-Mikke.

Do występu kolegi partyjnego nawiązał Konrad Berkowicz, który postanowił podjąć wyzwanie. Poseł Konfederacji rozpoczyna od cytatu Czesława Miłosza: „Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz/ Nie zajrzeli do dupy – właśnie tam miałem socjalizm”.

Następnie nawiązuje do rządzących i innych partii, które kładą nacisk na realizację socjalnych postulatów. „Ten kawałek to jest diss, ale nie tylko na PiS/ Czy pobożni, czy bezbożni, wszyscy są socjalistami/ Chcą kupować od nas głosy – naszymi kieszeniami” – słyszymy w utworze.

Berkowicz znalazł sposób, aby odnieść się do fali oburzenia, na występ Janusza Korwin-Mikkego. „Korwin śpiewa: socjaliści/ Muszą wisieć zamiast liści/ Ty uważaj, bo się ziści/ Jego mowa nienawiści” – słyszymy.

Zgodnie z zasadami wyzwania, Berkowicz wytypował kolejne osoby do #hot16challene: Roberta Makłowicza i Jacka Kurskiego.

Internauci zwracają uwagę, że akcję #hot16challene wyjątkowo upodobali sobie politycy Konfederacji. Do tej pory swoje nagrania zamieściło już pięciu posłów tej formacji. „Proponuję, aby Konfederacja wydała płytę!” – zażartował jeden z internautów.

Źródło: Facebook/ YouTube