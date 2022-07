Jak rząd ma odpowiedzieć na niemiecki szantaż odnośnie do dzielenia się gazem? – takie pytanie padło podczas spotkania Jarosława Kaczyńskiego. Odpowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości została pokazana w niemieckich „Wiadomościach”.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła plan, który ma na celu zapobieżenie kryzysowi energetycznemu na Starym Kontynencie. W wyniku sankcji nałożonych na Rosję dostawy surowców energetycznych z tego kraju mocno się uszczupliły. To z kolei spowodowało widmo problemów zwłaszcza zimą.

Plan unijny zakłada, by zredukowały – w okresie 1 sierpnia br. – 31 marca 2023 r. – zużycie gazu o 15 proc. Druga jego część to tzw. mechanizm solidarnościowy. Zakłada on, że kraje, które znajdą się w sytuacji kryzysowej będą mogły poprosić o pomoc w uzupełnieniu surowca inne państwa.

Propozycja nie cieszy się wielkim powodzeniem. Nawet 15 państw, w tym Polska, ma się sprzeciwić mechanizmowi. Temat propozycji unijnej poruszono podczas spotkania Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Kurnika. – Jak rząd ma odpowiedzieć na niemiecki szantaż odnośnie do dzielenia się gazem? – brzmiało jedno z pytań. – Śmiechem – odpowiedział krótko Kaczyński.

Dyskusją odnośnie pomysłu żyją m.in. Niemcy. To właśnie ten kraj, dotychczas mocno uzależniony od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, miałby najbardziej zyskać na rozwiązaniu.

Co prawda nie znam w ogóle niemieckiego, ale wyobrażam sobie jaki POTĘŻNY GUL musiał skoczyć niemiaszkom podczas oglądania dzisiejszych wieczornych Wiadomości 😍 wała a nie gazu im dać pic.twitter.com/nZRVM6daQS — Janusz Ch. (@Janusz_Ch_) July 24, 2022

Niemiecka telewizja publiczna w programie „Tagesschau” („Wiadomości”) przypomniała w tym kontekście wypowiedź Kaczyńskiego. Nagranie wyemitowano w materiale pod tytułem: „Opór w krajach UE: Dyskusja o gazowym planie awaryjnym”.