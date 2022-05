Spróbujmy szybko zakończyć tę wojnę – apeluje Silvio Berlusconi. Były premier Włoch zaapelował do światowej opinii publicznej o zmianę nastawienia. Jego pomysł z pewnością nie spodoba się Ukraińcom. Odpowiedział mu polski pisarz Jacek Piekara.

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała solidarną reakcję państw Zachodu. Na Kreml nakładane są coraz surowsze sankcje, zaś Kijów otrzymuje poważne wsparcie militarne i finansowe.

Antyrosyjska polityka spotyka się z akceptacją przytłaczającej większości polityków Europy i USA. Jednak znajdują się osoby, które prezentują odmienne poglądy. Z pewnością należy do nich były premier Włoch Silvio Berlusconi.

W rozmowie z „Corriere della Sera” polityk zachęca do szybkiego zakończenia konfliktu. Co więcej, sugeruje asekuracyjną postawę w stosunku do konfliktu za wschodnią granicą Polski.

– Mówię, że wysyłanie broni oznacza bycie „współwojownikiem”, my również jesteśmy w stanie wojny. Spróbujmy szybko zakończyć tę wojnę. Gdybyśmy mieli wysyłać broń, lepiej byłoby nie chwalić się tym tak bardzo – powiedział były premier Włoch.

„Złotą” receptą na zakończenie konfliktu według Berlusconiego ma być… spełnienie żądań Władimira Putina. – Uważam, że zjednoczona Europa musi złożyć propozycję pokojową, starając się skłonić Ukraińców do zaakceptowania żądań Putina – stwierdził.

Zastanawiające jest jednak to, że włoski polityk równocześnie krytykuje zachowanie Rosjan. – Nie mogę i nie chcę ukrywać tego, że jestem głęboko rozczarowany i zasmucony postępowaniem Władimira Putina – ocenił.

– W obliczu grozy masakr cywilów w Buczy i w innych ukraińskich miejscowościach, prawdziwych zbrodni wojennych, Rosja nie może zaprzeczyć swej odpowiedzialności. Powinna, przeciwnie, w swoim interesie zidentyfikować i osądzić odpowiedzialnych za postępowanie, które według prawa i morale są niedopuszczalne także podczas wojny – podsumował.

Apel Berlusconiego dosadnie podsumował polski pisarz Jacek Piekara. „Na szczęście ten wieloletni miłośnik Putina jest dziś na politycznym oucie, ale przecież powiedział to co wielu polityków na Zachodzie myśli…” – oświadczył.