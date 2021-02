Ojciec was poszukuje – mówi pan Tomasz, bezdomny z Trójmiasta. Mężczyzna zwrócił się do internautów o pomoc w odnalezieniu dzieci.

W 2019 roku przeprowadzono Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Choć wyniki wskazują, iż liczba bezdomnych spada, to jednak nadal mamy do czynienia z poważnym problemem. Akcja, koordynowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykazała bowiem, że w Polce żyje 30 330 osób bezdomnych. Aż 83,6 proc. z nich to mężczyźni.

Jedną z takich osób jest pan Tomasz, który zwrócił się o pomoc w odnalezieniu jego dzieci. – Ola nazywasz się, mieszkasz we Francji, nie wiem w jakim mieście, ale mieszkałaś kiedyś w Morbachu w Niemczech. Do ciebie też mówię Łukaszu, mieszkasz w Morbachu, ojciec was poszukuje – słyszymy na nagraniu udostępnionym przez kanał Jądro Jasności na YouTube.

Autorka nagrania tłumaczy, że bezdomny mężczyzna żyje na terenie Trójmiasta i nocuje w garażach. „Spotkałam go w trakcie Strajku Kobiet, kiedy podszedł do ludzi z megafonem i zaapelował o pomoc dla osób bezdomnych, które mogą nie przeżyć zimy. Dodał, że niedawno zamarzł jego kolega” – czytamy w opisie zamieszczonym na początku nagrania.

Mężczyzna prosi o pomoc w znalezieniu pracy i dachu nad głową. Za pośrednictwem nagrania zwrócił się również do swoich dzieci. „Przekazałam mu telefon na kartę i można się z nim skontaktować pod numerem 504 978 184” – wyjaśnia autorka.