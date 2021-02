37-letnia kobieta zdemolowała stację benzynową w Rymaniu (województwo zachodniopomorskie). Na miejscu byli policjanci, którzy nie potrafili jej powstrzymać. Uciekła, ale później udało się ją zatrzymać.

Do całego zdarzenia doszło na stacji benzynowej w Rymaniu (województwo zachodniopomorskie). Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak kobieta w aucie demoluje to miejsce. Z całą siłą wjechała między innymi do budynku, niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii.

Na miejscu było dwóch policjantów, którzy nie wiedzieli, jak się zachować. Jeden z nich próbował przebić opony samochodu, jednak mu się nie udało. Po kilkudziesięciu sekundach kobieta uciekła z miejsca zdarzenia.

Udało się jednak ją zatrzymać. Okazało się, że to 37-letnia kobieta, która nie była pod wpływem alkoholu. Trwa wyjaśnianie motywów jej zachowania.

Nagranie z całego zdarzenia można zobaczyć poniżej. Przestrzegamy, że zawiera ono wulgaryzmy.

Czytaj także: Padł ofiarą handlu narządami. Mieszkańcy jego miejscowości w szoku. „Był najmłodszym dzieckiem, oczkiem w głowie”

Źr.: Facebook/Stoją Stargard, YouTube/miastokolobrzeg