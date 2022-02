Niepokojące informacje na temat agresji na Ukrainę przekazała agencja Associated Press. Z jej informacji wynika, że jeszcze dziś może dojść do wejścia białoruskich sił na terytorium Ukrainy.

Z informacji Associated Press, podanych na podstawie słów przedstawiciela amerykańskiego wywiadu, wynika, że jeszcze dziś może dojść do białoruskiej agresji na Ukrainę. Białoruś do tej pory oficjalnie nie bierze udziału w konflikcie, chociaż z jej terytorium następował atak wojsk rosyjskich.

Z przekazanych przez AP informacji wynika, że wiele zależy od rozmów delegacji rosyjskiej i białoruskiej, które miały rozpocząć się o godzinie 10:00. Ukraina miała zażądać przede wszystkim zaprzestania działań wojennych oraz opuszczenia jej terytorium przez rosyjskie wojska.

Czytaj także: Ilu rosyjskich żołnierzy walczy na Ukrainę? Podano nieoficjalne dane

Żr.: TVP Info