Wideo zarejestrowane na Białorusi opublikował twitterowy profil telewizji „Biełsat”. Widać na nim dialog pomiędzy lokalnym taksówkarzem, a przebywającym w tym państwie rosyjskim żołnierzem.

Rosyjscy żołnierze wciąż przebywają na Białorusi. Część z nich trafiła tam, gdy dowództwo rosyjskie zdecydowały o wycofaniu się z okolic Kijowa i skupieniu wojennych wysiłków w Donbasie. Okazuje się jednak, że żołdacy Putina nie przez wszystkich są mile widziani na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

Świadczy o tym wideo, które na swoim twitterowym profilu opublikowała telewizja „Biełsat”. Przedstawia ono codzienną scenkę, w której rosyjski żołnierz próbuje zatrzymać taksówkę i wykupić przejazd. Ostatecznie mu się to nie udaje, a kierowca odpowiada mu słowami, których z pewnością się nie spodziewał.

– Krótki, ale wymowny dialog między białoruskim taksówkarzem a rosyjskim wojskowym – pisze telewizja „Biełsat” opisując udostępniony film. Co takiego odpowiedział Rosjaninowi białoruski taksówkarz? Mężczyzna oświadczył, że do momentu, w którym rosyjskie wojska nie zostaną wycofane zarówno on, jak i jego koledzy nie będą świadczyć usług przewozowych dla putinowskiej armii.

Ostatecznie więc zdumiony rosyjski żołnierz został na ulicy, a kierowca, którego żołdak próbował namówić na kurs, najzwyczajniej w świecie odjechał.