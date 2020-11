Wiele wskazuje na to, że to Joe Biden będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wraz z wiceprezydent-elekt Kamalą Harris wygłosił przemówienie do Amerykanów w swoim rodzinnym Delaware.

Jeszcze zanim na mównicę wyszedł Joe Biden, głos zabrała wiceprezydent-elekt Kamala Harris. Jej kandydatura jest symboliczna – to pierwsza czarnoskóra kobieta na tym stanowisku. „Czasy nie są łatwe, szczególnie w ostatnich miesiącach. Doświadczyliśmy jednak także odwagi. Przez cztery lata walczyliście o równość i sprawiedliwość dla naszego kraju. Wybraliście nadzieję, jedność i przede wszystkim – prawdę. Wybraliście Joego Bidena na następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych” – mówiła.

Sam Biden podczas swojego przemówienia wyraził uznanie dla Kamali Harris. „Wielkie słowa uznania dla Kamali Harris – to pierwsza kobieta, pierwsza czarna kobieta, pierwsza córka imigrantów wybrana na to stanowisko. Nie mówcie mi, że to niemożliwe” – powiedział.

Przede wszystkim jednak podkreślił po raz kolejny, że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów. „Społeczeństwo przemówiło. Przyznano nam wielkie zwycięstwo, najwyższe w historii tego kraju – 74 miliony głosów! Jestem dumny, że obdarzyliście mnie takim zaufaniem. Nie będę prezydentem, który będzie dzielił stany na czerwone i niebieskie, wierzę w Stany Zjednoczone” – mówił Biden.

Joe Biden: „Nadszedł czas, aby obniżyć temperaturę sporu”

Biden podkreślił, że po zakończeniu wyborów prezydenckich należy obniżyć temperaturę sporów w USA. „Będę walczył o was wszystkich, o klasę średnią, o to, by Ameryka znów była szanowana na całym świecie. To zaszczyt mojego życia, że tyle milionów Amerykanów zagłosowało, wspierając tę wizję. Nadszedł czas, aby obniżyć temperaturę sporu, odstawić ostrą retorykę” – powiedział.

Prezydent-elekt nie omieszkał również odnieść się do swojego kontrkandydata. „Prezydent Donald Trump przegrał. Wiem z autopsji, jak trudno jest przegrywać. Ale teraz jest nasza szansa. Dajmy sobie wzajemnie szansę” – zaapelował. Biden powiedział również, że teraz jest „czas na uzdrowienie Ameryki”.

Źr.: Onet