Krótki wpis dziennikarza „Rzeczpospolitej” na temat spotkania Joe Bidena z przedstawicielami PO wywołały wściekłość u zwolenników opozycji. Dlaczego? Wszystkiemu winne było krótkie, ironiczne pytanie.

Czy opozycja „przegrzała” temat spotkania z Joe Bidenem? Początkowo informowano, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej będą się widzieć z prezydentem USA.

Nieco później wspólne zdjęcia z amerykańskim przywódcą zamieścili Tomasz Grodzki i Rafał Trzaskowski. Z Bidenem spotkał się także Donald Tusk. Opozycja ogłosiła sukces, jednak w mediach pojawiła się informacja, że „spotkanie z Bidenem” było w rzeczywistości krótką rozmową podczas robienia zdjęcia…

To długo zapowiadane „spotkanie liderów opozycji z prezydentem Bidenem” to zwykłe okolicznościowe fotki. Uśmiech i kilka zdań rzuconych w przelocie. Panowie nawet nie usiedli. Całość trwała 40 sekund. @donaldtusk jeszcze nie wrzucił, ale ma dokładnie takie samo zdjęcie. pic.twitter.com/hoOtj1NfrW — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) February 21, 2023

„Ciekawe czy Biden zdążył poprzeć Jedna Listę”. Dziennikarz zażartował z wizyty Bidena. Spotkał się z falą nienawiści

To z kolei spowodowało falę żartów. Swój komentarz zamieścił m.in. Michał Kolanko z „Rzeczpospolitej”. – Ciekawe czy Biden zdążył poprzeć Jedna Listę? – zapytał. Dziennikarz za swój wpis został „ukarany” falą wyzwisk i kpin ze strony sympatyków jednej partii politycznej. Wpisy nawiązują nawet do wagi redaktora „Rzeczpospolitej”, obrażają go i oskarżają o to, iż jest opłacany przez obóz rządzący.

Red. Kolanko ośmielił się zażartować z opozycji. Komentatorzy są zgodni – to niewybaczalne i w Wolnej Polsce zostanie rozliczony. pic.twitter.com/85fndZNFgX — Blanka Aleksowska (@BAleksowska) February 21, 2023

Dziennikarz nie przejmuje się jednak obraźliwymi komentarzami. Kolanko nawiązał do słynnej sytuacji z pączkami od prezydenta Andrzeja Dudy, którą do tej pory wyrzucają mu sympatycy PO.