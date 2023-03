Zastanawiasz się nad kupnem bidetu, ale nie wiesz jeszcze, w jaki sposób dopasować jego estetykę do wystroju twojej łazienki? Chcesz mieć pewność, że model, który wybierzesz, sprawdzi się w twoim wnętrzu? Jak więc dobrać bidet, by pięknie wyglądał, ale pozostawał w pełni funkcjonalny i dostosowany do charakteru łazienki w twoim domu bądź mieszkaniu? Oto pięć modeli bidetów, które mogą zwrócić twoją uwagę. Który będzie najlepszy do twojej łazienki?

1. Bidet podwieszany

Gdy twoja łazienka urządzona została w stylu minimalistycznym, bidet podwieszany z pewnością świetnie się w niej odnajdzie. Taki bidet (dostępny między innymi tutaj – https://lazienka-rea.com.pl/toalety-ubikacje/bidety-podwieszane-wc.html) jest montowany na ścianie, co pozwala ukryć połączenia wodne i kanalizacyjne, dzięki czemu łatwiej utrzymać czystość w łazience, zachowując nienaganną estetykę. Dzięki umieszczeniu bidetu na ścianie zyskujesz większą swobodę w ustawieniu pozostałych elementów wyposażenia łazienkowego.

Bidet podwieszany jest bardzo funkcjonalny i umożliwia nie tylko utrzymanie higieny intymnej na odpowiednim poziomie, ale i czystości w całym pomieszczeniu ze względu na swoją formę. Jest to opcja dla osób ceniących sobie prostotę i minimalizm!

2. Bidet wolnostojący

Należysz do osób, które chcą mieć duży wpływ na aranżację wnętrza łazienkowego? Nie chcesz pozostawiać niczego przypadkowi i chcesz swobodnie ustawiać elementy wyposażenia? Bidet wolnostojący jest modelem, który najprawdopodobniej przypadnie ci do gustu najbardziej.

Taki bidet nie wymaga mocowania do ściany, dzięki czemu ustawisz go w dowolnym miejscu w łazience. Świetnie wygląda w łazienkach w stylu klasycznym lub retro. Jest również bardzo funkcjonalny i umożliwia utrzymanie higieny intymnej na optymalnym poziomie.

3. Bidet nawannowy

Bidet nawannowy to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie maksymalne wykorzystanie przestrzeni w łazience. Montowany na jednym z węższych brzegów wanny, pozwala na komfortowe i wygodne korzystanie z niego w pozycji siedzącej. Jest to szczególnie pomocne dla osób starszych lub z ograniczoną mobilnością, które potrzebują łatwego i bezpiecznego dostępu do bidetu.

Dzięki temu, że bidet nawannowy nie zajmuje dodatkowej przestrzeni w łazience, jest to idealne optymalne dla mniejszych łazienek. Korzystanie z bidetu nawannowego jest nie tylko higieniczne, ale również bardzo wygodne, proste i szybkie!

4. Bidet podłogowy

Bidet podłogowy to wybór dla osób, które chcą mieć swobodę w ustawieniu bidetu w swojej łazience. Nie wymaga mocowania do ściany, więc bez trudu ustawisz go w niemal dowolnym miejscu na podłodze. Preferujesz nowoczesny styl i minimalistyczne formy sprzętu łazienkowego? Prosta i elegancka konstrukcja bidetu podłogowego harmonijnie wpisze się w aranżację łazienki w stylu industrialnym lub skandynawskim.

Różni się od wolnostojącego tym, że nie jest montowany na nóżkach, a bezpośrednio na podłodze. Nisko ustawiony i bardziej minimalistyczny w formie, uniwersalny i pasujący do wielu aranżacji łazienkowych – to jedna z propozycji bidetu do twojej łazienki!

5. Bidet przysłonowy

Bidet przysłonowy to bardzo funkcjonalny i praktyczny rodzaj bidetu. Taki bidet jest montowany na specjalnej przysłonie, która może być częścią całej kompozycji łazienkowej, w której zintegrowane są elementy takie jak toaleta, bidet i umywalka. Dzięki temu, że bidet jest umieszczony na przysłonie, zyskujesz łatwy dostęp do jego czyszczenia i konserwacji. Nie zajmuje dużo miejsca, jest praktyczny i łatwy w użytku.

Pięć modeli bidetów, pięć innych pomysłów na aranżację łazienki, pięć funkcjonalnych i estetycznych urządzeń. Które pasuje do twojej najbardziej? Teraz nie powinieneś mieć większych problemów z wyborem bidetu!

