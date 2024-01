„Portal Spożywczy” opisuje sytuację ze sklepów sieci Biedronka. Okazuje się, że z półek zniknął jeden z najpopularniejszych produktów.

„Portal Spożywczy” podaje, że ze sklepów sieci Biedronka zniknęła popularna przekąska. Chodzi o chipsy firmy Lays, które należą prawdopodobnie do najchętniej kupowanych w Polsce. W Biedronce, od jakiegoś czasu, ich jednak nie uświadczymy.

O co chodzi? Dlaczego popularne chipsy są niedostępne w znanym dyskoncie? Klienci pytają czy ktoś je schował. Nic bardziej mylnego. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze.

„Portal Spożywczy” informuje, że chipsów marki Lays w sklepach sieci Biedronka nie ma już od jesieni. Wszystko ze względu na brak porozumienia pomiędzy amerykańskim koncernem produkujących chipsy a właścicielem Biedronki, koncernem Jeronimo Martins.

Klienci są wściekli, ponieważ to znacząco utrudnia im zakupy. Po Lays’y muszą udawać się do innych sklepów. Co na to Biedronka? „Portal Spożywczy” publikuje odpowiedź działu medialnego dyskontu na pytania dotyczące braku chipsów na sklepowych półkach.

– Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące warunków handlowych współpracy – informują przedstawiciele sieci jednak więcej szczegółów w całej sprawie zdradzać nie chcą.

