Kurka, czyli pieprznik jadalny, to grzyb, które cieszy się w Polsce sporą popularnością. Jest używany jako dodatek do wielu potraw, a niektórzy zwyczajnie smażą go na maśle w towarzystwie cebulki i jedzą same.

Grzyby są dostępne w wielu polskich sklepach, jednak niekiedy cena za nie jest bardzo wysoka. Przekonał się o tym klient sieci sklepów Biedronka, który zastanawiał się nad kupnem kurek.

Okazuje się bowiem, że w ofercie Biedronki znajduje się opakowanie kurek o wadze 200 g, które dyskont wycenił na 19,99 zł. Nietrudno więc policzyć, że gdybyśmy zdecydowali się kupić kilogram pieprznika jadalne, wówczas przyszłoby nam zapłacić za grzyby kwotę oscylującą w granicach 100 złotych. To naprawdę sporo.

Kurki, jednak w wersji mrożonej, są także dostępne m.in. w sklepie sieci Carrefour. W tym przypadku, zapewne właśnie ze względu na wspomniany wcześniej fakt, cena za 250g tego produktu wynosi 12,99 zł. Oznacza to, że kilogram kurek w Carrefourze kosztować będzie nieco ponad 50 zł.

Dziennik „Fakt” podaje, że kurki w Biedronce zaliczyły wzrost o ponad 33% względem roku ubiegłego. W 2022 roku klienci za 200g płacili bowiem kwotę w wysokości 14,99 zł.

