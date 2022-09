„Kupuj więcej i płać mniej” to hasło, które przyświeca sieci Biedronka w nadchodzącym tygodniu. W ramach promocji będzie można nabyć wiele produktów spożywczych w atrakcyjnych cenach.

Galopujące ceny to zmora Polaków. Okazuje się jednak, że z pomocną dłonią przychodzi im dyskont spożywczy Biedronka, któremu w nadchodzącym tygodniu będzie przyświecać hasło „kupuj więcej i płać mniej”. Co to oznacza w praktyce?

Oczywiście szereg promocji. Warto zwrócić uwagę np. na cenę oleju rzepakowego. Ten o nazwie „Beskidzki” będzie można kupić za 8,99 zł. Można to zrobić pod pewnymi warunkami. Trzeba posiadać kartę „Moja Biedronka” oraz kupić jednocześnie dwa opakowania tego produktu. Wówczas uda nam się zaoszczędzić cztery złote. Dobre i to.

Identyczna promocja obowiązuje w przypadku kawy mielonej Jacobs w pudełku 500g oraz szybki konserwowej marki „Kraina Wędlin”. W pierwszym przypadku nabywając dwa opakowania kawy zaoszczędzimy aż 14 zł, natomiast w drugim niemal 8 zł.

Biedronka z szeregiem promocji od poniedziałku 5 września

To nie jedyne promocje, które będą obowiązywać od poniedziałku 5 września. Mniej, w przypadku zakupu dwóch produktów, zapłacimy również za wszystkie jaja ściółkowe pn. „Moja kurka”. Wówczas zapłacimy o 30% mniej niż normalnie.

Co jednak z osobami, które nie posiadają karty „Moja Biedronka” uprawniającej do wielu promocji? Oczywiście można ją założyć, jeżeli jednak mamy opory Biedronka i tak przygotowała dla nas ciekawą ofertę.

Okazuje się bowiem, że od poniedziałku 5 września polskie ziemniaki kupimy za 0,99 gr za kilogram. Obowiązywać będzie także promocja na pomidory malinowe. Tutaj cena za kilogram to 3,99 zł, czyli aż o 42% taniej niż po normalnej cenie.