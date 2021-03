Adam Bielan był gościem Moniki Olejnik w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24. Europoseł pytany był między innymi o Krajowy Plan Odbudowy i sceptyczne podejście Solidarnej Polski do funduszy unijnych. W pewnym momencie między prowadzącą a gościem doszło do ostrej wymiany zdań.

Krajowy Plan Odbudowy związany z funduszami pozyskanymi z Unii Europejskiej budzi od dłuższego czasu wiele emocji. Przeciwko ratyfikacji wypowiadają się między innymi politycy Solidarnej Polski, którzy krytykowali premiera Mateusza Morawieckiego tuż po tym, jak zakończył negocjacje w Brukseli.

Adam Bielan w rozmowie z Moniką Olejnik stwierdził, że środki przyznane Polsce są nam bardzo potrzebne. „Są różnice poglądów. Są partie, które są przeciwko ratyfikacji i opowiadają się, chociaż nie wiem, jakie jest oficjalne stanowisko Konfederacji, chyba za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, przynajmniej znaczna część polityków Konfederacji takie stanowiska wcześniej wyrażała. Solidarna Polska, jak rozumiem, uważa się za partię eurosceptyczną. Niemniej te środki są Polsce bardzo potrzebne, są potrzebne całej Unii Europejskiej. Ta kwota to maksimum tego, co mogliśmy uzyskać” – mówił.

Bielan: „Pani od kilku minut szczuje na moich kolegów z Solidarnej Polski”

Dziennikarka pytała, czy zachowanie polityków Solidarnej Polski nie jest kpiną z premiera czy prezesa PiS. „Ale czy nie sądzi pan, że to jest kpina z Jarosława Kaczyńskiego, z Mateusza Morawieckiego to, co robi Solidarna Polska? To jest kpina, jeżeli członkowie rządu mówią, że oto premier chce doprowadzić do tego, że Polska straci suwerenność. To są bardzo mocne słowa” – stwierdziła.

Adam Bielan odpowiedział bardzo stanowczo. „Pani mnie cały czas od kilku minut szczuje na moich kolegów z Solidarnej Polski. Chce nas pani poróżnić publicznie w studiu TVN24. Nie uda się to. Są między nami różnice. Czasem poważne różnice programowe. Jesteśmy obozem niezwykle pojemnym programowo, bardzo szerokim, dzięki temu odnosimy sukces wyborczy” – mówił.

Europoseł zaznaczył również, że jego partia poprze rządowy plan. „Kilka godzin temu Zarząd Krajowy mojej partii jednogłośnie ogłosił decyzję o wsparciu Krajowego Planu Odbudowy. Nasi posłowie zostali zobowiązani do głosowania „za”. Mam nadzieję, że w nadchodzących tygodniach przekonamy również naszych kolegów i rozwiejemy ich wątpliwości” – dodał Bielan.

Źr.: TVN24