W jednym z programów na antenie TVN24 gościł Adam Bielan, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Polityk nie zawahał się przed wejściem w ostrą polemikę z prowadzącym program Konradem Piaseckim.

Gdy Piasecki zapytał o sytuację epidemiczną w Polsce i o to, że w miniony weekend padł rekord nowych przypadków, Bielan nie wytrzymał. „Panie redaktorze, na jakiej planecie pan żyje? Na jakim kontynencie pan żyje? (…) Zdaje się, że pan żyje w bańce pod nazwą Trzaskowski Vision Network. Czy pan zna statystyki dotyczące zgonów, śmierci we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii? Pamięta pan, jakie decyzje byli zmuszeni podejmować brakiem sprzętu?” – dopytywał.

Polityk podkreślił, że „polski rząd podjął odważne decyzje o zamknięciu granic i szkół”. „To były trudne decyzje. Nie byliśmy pewni, czy spotkają się z poparciem społecznym, ale dzięki tym decyzjom udało się uniknąć najgorszego” – stwierdził Bielan.

Czytaj także: Sośnierz z Porozumienia krytykuje Szumowskiego i jego ministerstwo

Piasecki przypomniał dalej o obietnicy Dudy sprzed pięciu lat o kwocie wolnej od podatku na poziomie 8 tys. zł. Bielan ponownie zareagował ostro. „Widziałem Rafała Trzaskowskiego, pieszczocha TVN, wielokrotnie w państwa stacji i nigdy nie pytano go o rozliczenie jego obietnic wyborczych. Proszę powiedzieć, kiedy w ostatnich dwóch tygodniach TVN zajął się skandalicznie wysokimi zarobkami w ratuszu?” – dopytywał.

Bielan stwierdził również, że „TVN jest w stanie zaatakować rząd za każdą możliwą decyzję, niezależnie od tego, jaka ona będzie”.

Źr. TVN24; dorzeczy.pl