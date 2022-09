Prezes Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan na antenie Radia Plus zapowiedział, że już niebawem obóz rządzący przedstawi projekt liberalizujący dostęp do broni w Polsce. Polityk zastrzegł jednak, że ewentualne wprowadzenie nowych przepisów zależy do „decyzji politycznej”.

Bielan poinformował, że niebawem światło dzienne ujrzy projekt zakładający liberalizację dostępu do broni w Polsce. Zdaniem pomysłodawców, sprawa nabrała znaczenia po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

„Toczą się prace wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Na posiedzenie Rady Koalicji powołaliśmy zespół wewnętrzny, który pracuje nad scaleniem kilku projektów ustaw. Mamy opinie Biura Analiz Sejmowych w kwestii wszystkich projektów” – mówił.

„Ten projekt jest już gotowy w dużej mierze. Myślę, że to potrwa jeszcze dwa lub trzy tygodnie. To będzie projekt poselski. Później musi, oczywiście, zapaść decyzja polityczna. Mam nadzieję, że to się wydarzy jeszcze jesienią tego roku” – zapowiedział Bielan.

Portal DoRzeczy przypomina, że jeden z projektów złożonych do Sejmu zakłada wprowadzenie czterech poziomów dostępu, uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza. Obecnie obowiązuje podział ze względu na deklarowany cel posiadania broni.

Źr. dorzeczy.pl