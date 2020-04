To nagranie mrozi krew w żyłach. Dwóch mężczyzn miało skoczyć ze spadochronem 20. piętra bloku w Warszawie – poinformował portal polsatnews.pl. Szokującym filmem zainteresowała się już policja.

Akcja #zostanwdomu najwyraźniej sprawiła poważne problemy mieszkańcom jednego z bloków przy ul. Gwiaździstej. Osoby wpadły na pomysł zorganizowania skoków spadochronowych z 20. piętra budynku. Dwie próby zostały zarejestrowane.

18 kwietnia w serwisie YouTube opublikowano krótkie, 15-sekundowe nagranie ze zdarzenia. Spadochrony nie zawiodły, jednak na podstawie tak krótkiego filmu, trudno ocenić, czy osoby zakończyły swoje próby całkiem pomyślnie.

Film cieszy się wielkim zainteresowaniem internautów. Zdecydowana większość komentujących potraktowała go w kategoriach humorystycznych. „Skocznia K30 pozdrawia wariata” – napisał jeden z internautów.”Za to kocham właśnie ten kraj” – dodaje inny.

Niemniej jednak nie wszyscy podzielali optymistyczny punkt widzenia. „Z klatki na dole w każdej chwili może wyjść człowiek a spadochron może się do końca nie otworzyć albo wcale się nie otworzy…” – czytamy w komentarzu.

Popularnym nagraniem zainteresowała się policja. – Toczą się czynności, które mają ustalić wiele okoliczności zdarzenia, także kwalifikację prawną. Z uwagi na charakter postępowania nie będę podawał szczegółów – powiedział nadkom. Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji.



Funkcjonariusz zapewnił, że policjanci wkrótce zweryfikują prawdziwość nagrania. – Chodzi nam wszystkim o to, by takie sytuacje się nie powtarzały, by wszyscy na dużych i małych osiedlach czuli się bezpiecznie – dodał.

