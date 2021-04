Mateusz Borkowski, znany również jako „Big Boy”, to z pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu „Gogglebox. Przed telewizorem”. W ostatnich latach przeszedł on ogromną metamorfozę. W rozmowie z Plotkiem zdradził, jak do tego doszło.

„Gogglebox. Przed telewizorem” to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych formatów emitowanych na antenie TTV. Uczestnicy oglądający inne programy telewizyjne stali się już prawdziwymi gwiazdami. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób jest Mateusz Borkowski, znany również jako „Big Boy”.

Mężczyzna na przestrzeni ostatnich kilku lat przeszedł ogromną metamorfozę. Kilka lat temu ważył 230 kilogramów, obecnie jego waga to około 90 kilogramów, przy wzroście 196 centymetrów. „Big Boy” przeszedł operację zmniejszenia żołądka, ale też radykalnie zmienił swoją dietę i rozpoczął aktywność fizyczną.

W rozmowie z Plotkiem, uczestnik powiedział, że telewizja nie miała żadnego wpływu na jego decyzję. „Były problemy ze zdrowiem, z kręgosłupem, z poruszaniem się. Emocjonalnie byłem rozdarty, bo chciałem dużo, a blokowało mnie ciało. Byłem więźniem własnego ciała. Decyzja zapadła nagle” – powiedział.

Źr.: Plotek.pl