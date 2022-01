Bill Gates zabrał głos ws. rozwoju pandemii na całym świecie. Miliarder i filantrop wskazał, kiedy w jego ocenie możemy spodziewać się jej zakończenia.

Wszyscy zadajemy sobie pytanie, kiedy nastąpi koniec pandemii. Każdy z nas jest już bowiem zmęczony kolejnymi zakażeniami, o których informują media. Niestety, liczne są także zgony, które niepokoją nas jeszcze bardziej.

Ostatnio głos ws. potencjalnego końca pandemii zabrał miliarder Bill Gates. Z jego słów płynie sporo optymizmu. Filantrop wskazał bowiem, kiedy w jego ocenie możemy spodziewać się, iż Covid-19 wreszcie przestanie nas nękać i powrócimy do normalnego życia.

Zdaniem Gates’a pomoże w tym nowa mutacja koronawirusa, czyli Omikron. To właśnie fala zakażeń tym wariantem koronawirusa ma sprawić, iż reszta roku będzie już znacznie spokojniejsza niż ma to miejsce do tej pory.

Bill Gates mówi, kiedy nastąpi koniec pandemii. Pomoże w tym Omikron

„Gdy przez świat przetoczy się fala zakażeń omikronem, reszta tego roku powinna być już spokojna. Czeka nas dużo mniej zachorowań, więc COVID można będzie traktować bardziej jak sezonowe przeziębienie” – mówi Bill Gates, którego cytuje serwis wyborcza.pl.

Gates przyznaje jednak, że nie wszystko będzie wyglądać różowo. Fala zakażeń Omikronem podda bowiem próbie systemy ochrony zdrowia na całym świecie. Te, pod wpływem dużej liczby zakażeń, mogą stać się niewydolne, co zresztą miało miejsce przy poprzednich falach pandemii.

Miliarder twierdzi również, że w jego ocenie znaczna część zakażeń Omikronem będzie dotyczyć osób, które wcześniej nie zaszczepiły się przeciwko Covid-19.