Bill Gates na swoim blogu przyznał, że koniec pandemii nie jest tak bliski, jak to wcześniej przewidywał. Dodał jednak, że w jego ocenie „krytyczna faza” pandemii, niezależnie od nowych wariantów, dobiegnie końca w 2022 r.

Bill Gates opublikował we wtorek nowy wpis na swoim blogu GatesNotes. Podsumował tam mijający rok 2021 i przedstawił swoje przewidywania na przyszły 2022 rok. Najwięcej miejsca poświęcił pandemii koronawirusa na świecie.

Czytaj także: Niemcy: Będzie zalecenie szczepień przeciw Covid-19 młodszych dzieci z chorobami przewlekłymi?

Miliarder już kilka lat wcześniej ostrzegał przed nadejściem pandemii. Teraz Bill Gates przewiduje, że w przyszłym roku sytuacja powinna ulec znacznej poprawie. „Formułowanie kolejnej prognozy to może być głupota, ale sądzę, że krytyczna faza pandemii dobiegnie końca w 2022 roku” – oświadczył miliarder.

We wpisie ocenił, że według niego największym wyzwaniem opóźniającym zakończenie pandemii są problemy ze szczepieniami ludzi. Wskazał także na nowe warianty w tym na wariant Delta. Odnosząc się do wariantu Omikron, Bill Gates przyznał, że jest on niepokojący, ale rozwój szczepionek i leków antywirusowych sprawia, że ma nadzieję, iż COVID-19 stanie się chorobą endemiczną w przyszłym roku.

„Świat jest lepiej przygotowany do radzenia sobie z potencjalnie złymi wariantami niż w jakimkolwiek innym momencie pandemii. Jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji, aby tworzyć zaktualizowane szczepionki, jeśli są potrzebne” – stwierdził Bill Gates.

Czytaj także: Zespół PAN ds. COVID-19: Podczas epidemii zdrowie w dużym stopniu zależy od zachowań ludzi

Miliarder zwrócił też uwagę na „dezinformację”, która ma zniechęcać do szczepień. Przy okazji Bill Gates wezwał do wprowadzenia regulacji informacji w mediach społecznościowych.

Źr. o2.pl