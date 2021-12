Bill Gates po raz kolejny postanowił postanowił podzielić się z internautami swoimi przepowiedniami dotyczącymi najbliższej przyszłości. Miliarder przekonuje, że już zaledwie za trzy lata spotkania biurowe i biznesowe przeniosą się do cyfrowego świata.

Bill Gates w najnowszym wpisie na swoim blogu przedstawił swoje przewidywania dotyczące nieodległej przyszłości. Tym razem twórca Microsoftu zapowiada rewolucję w spotkaniach biznesowych.

Czytaj także: Znany antyszczepionkowiec trafił pod respirator. Teraz apeluje: „Szczepcie się. Popełniłem błąd” [WIDEO]

Jak przekonuje, przyspieszenie w rozwoju wirtualnych doświadczeń dopiero się zaczyna, a pandemia i konieczność izolacji rozwinęła potrzeby i możliwości techniczne w spotkaniach wirtualnych. „Przewiduję, że w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat większość wirtualnych spotkań przeniesie się z siatek obrazu z kamer 2D (…) do metaversu, przestrzeni 3D z cyfrowymi awatarami” – przepowiada Bill Gates.

Miliarder przypomniał, że niedawno Facebook, jak i Microsoft ujawniły niedawno swoje wizje tej technologii. Według niego większość ludzi uzyskała dzięki temu pierwszy pogląd na to, jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość.

Nowe technologie dzięki zestawom VR, okularom i rękawicom oraz słuchawkom pozwolą internautom przenieść się do świata wirtualnego. Tam pojawi się możliwość komunikacji z innymi użytkownikami za pośrednictwem cyfrowego awatara.

Czytaj także: Kibice zaatakowali piłkarzy Legii? Policja wydała oświadczenie

„Nad awatarami 3D pracuje mnóstwo firm, a ja niedawno miałem okazję przetestować niektóre z ich prototypów. Byłem pod wrażeniem tego, co zobaczyłem. (…) Jest jeszcze trochę do zrobienia, ale zbliżamy się do progu, w którym technologia zaczyna odwzorowywać doświadczenie bycia razem w biurze” – przekonuje Bill Gates.

Źr. o2.pl