Rosyjskie siły zbrojne wycofują oddziały 4. Dywizji Pancernej oraz 106. Dywizji Powietrznodesantowej. Elitarne jednostki brały udział w bitwie o Donbas. Analitycy spekulują, że może to być dowód na wykrwawianie elit rosyjskich wojsk i sygnał kłopotów Rosjan.

Po wycofaniu rosyjskich sił z okolic Kijowa, cała inwazja skupiła się na terytorium wschodni-południowej Ukrainy. Rosjanie usiłują opanować lądowy pas terytorium, który połączy Krym z resztą Federacji Rosyjskiej. W trakcie tzw. bitwy o Donbas ponoszą jednak poważne straty.

Mówił o tym Konrad Muzyka, analityk z firmy Rochan Consulting, w rozmowie z Wirtualną Polską. – 4. Dywizja Pancerna to trzon rosyjskich sił atakujących w rejonie Izium. Jeśli zadanie im poważnych strat zostanie udokumentowane filmami z pola walki, pokazującymi zniszczone czołgi, oznacza to bardzo poważne kłopoty Rosjan – podkreślił.

W opinii eksperta Rosjanie nie mają czym zastąpić swoich strat. Muzyka na początku działań wojennych przez Rosję oceniał ich szanse na podbicie Donbasu na 90 proc., obecnie zweryfikował swoje szacunki. Uważa, że jest to ok. 40 proc.

Dlaczego? Według eksperta Rosjanie dosłownie ugrzęźli na Ukrainie. Od kilku dni ich armia nie zalicza postępów. Możliwe, że jest to spowodowane przegrupowaniem oddziałów, jednak niewykluczone, iż przyczyna leży w ostrożności. Rosja nie chce ryzykować spektakularnych ataków z powodu braku jednostek rezerwowych.

Tymczasem Ukraina wykorzystuje zastój agresora i prowadzi kontrofensywę pod Izium. – Wkrótce zobaczymy, co jest właściwie głównym celem ukraińskiej akcji. Możliwe, że chodzi o odcięcie linii zaopatrzenia wojsk rosyjskich – mówi.

W sieci pojawia się coraz więcej materiałów ukazujących przebieg operacji.

9 maja Biden ma podpisać land lease – ustawę, która umożliwi udzielenie Ukrainie pomocy na skalę, którą Zachód i Wschód uzyskały w walce z III Rzeszą. Dla zilustrowania tego wiosenny grill, gdzieś we wschodniej Ukrainie, z rosyjski T-72 w roli głównej. https://t.co/q3qBjetssi

2. Jeśli Ukraińcy dotrą do #Vovchansk, to przetną linię zaopatrzeniową z bazy w #Belgorod do głównej bazy logistycznej w #Kupiansk zaopatrującej front pod #Izyum i północny #Donbas. Transporty będą musiały jeździć drogą bardzo okrężną. #wojnanaukrainie pic.twitter.com/nJ3JrPeNWS