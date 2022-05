Wskoczyłeś pod koc, podłączyłeś laptopa, w ręce trzymasz już kubek kawy, ale nagle zdajesz sobie sprawę, że zapomniałeś planera, długopisu lub telefonu. Gdy dopiero co rozgościłeś się na kanapie, musisz wstać i iść po niezbędne rzeczy. Czy przypomina Ci to Twoją pracę w domu? W tym artykule pokażemy Ci, jak zorganizować miejsce, w którym praca idzie jak z płatka.

Możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że przyzwyczailiśmy się już do pracy w domu. W dobie pandemii wielu z nas przeszło na home office; niektórzy nie wrócili do biur, inni tak, ale niechętnie, a jeszcze inni to freelancerzy pracujący w trybie home office co dzień. Nieważne do jakiej grupy należysz – jeśli zdarza Ci się pracować z domu, ten artykuł jest dla Ciebie.

Najważniejsze elementy do pracy w domu — biurko i krzesło

Gdy pracujesz w domu, dobre biurko i krzesło to Twoi najlepsi przyjaciele. Biurko powinno być na tyle duże, aby można było na nim wygodnie umieścić wszystkie przedmioty do pracy i aby pozostało jeszcze trochę wolnego miejsca. Niektórzy nie wyobrażają sobie pracy bez odrobiny „artystycznego nieładu”, lepiej odnajdując potrzebne dane wśród luźno rzuconych kartek niż uporządkowanych w segregatorze. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzić: po skończeniu jednego projektu, zawsze uprzątnij przestrzeń wokół siebie. W sieci znajdziesz wiele ciekawych modeli biurek – niektóre z nich pełnią jednocześnie funkcję regału.

Biurko i krzesło powinny być na tyle wygodne, aby można było na nich siedzieć przez długi czas bez odczuwania bólu lub dyskomfortu. W Salonach Agata pojawiła się niedawno nowa seria biurek i krzeseł gamingowych pod nazwą X-Game. Myślą przewodnią kolekcji jest hasło: „My asystujemy, Ty grasz”, jednak w opinii eksperta Salonów Agata nie są przeznaczone jedynie dla fanów wirtualnych rozgrywek.

Ergonomia produktów z linii X-Game doskonale sprawdza się również podczas wielogodzinnej pracy przy komputerze, dzięki czemu każdy znajdzie dla siebie odpowiedni model – czytamy na stronie biuroprasowe.agatameble.pl.

Czym się wyróżnia dobre krzesło? Ma regulację wysokości, podłokietniki, na których mogą swobodnie spoczywać przedramiona oraz odpowiednio wyprofilowane miejsce na plecy. Wskazane są również poduszki pod głowę oraz na odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Domowe biuro – jak stworzyć inspirującą przestrzeń do pracy?

Masz już podstawowe meble? Teraz upewnij się, że Twoje domowe biuro jest przestrzenią, która Cię inspiruje. Otoczenie powinno być przyjemne i jednocześnie sprzyjać zwiększeniu produktywności. Lubisz naturę? Umieść w pobliżu rośliny lub tak ustaw biurko, by mieć widok na zieleń za oknem. Nie wahaj się dekorować biura przyjemnymi przedmiotami: co istotne, wskazana jest ich okresowa zmiana. Wpatrywanie się w ciekawy obraz może być świetnym przerywnikiem od długiej, nerwowej pracy: pomoże oczyścić umysł i znaleźć nową motywację. Jeśli po czasie powiesisz go w innym miejscu, na pewno odkryjesz nowy ciekawy detal do obserwacji. A może to Ty powinieneś zmienić pozycję? Pufa, na której możesz się wyłożyć i bez pośpiechu przewertować czasopismo branżowe naprawdę zrobi różnicę! Pamiętaj, że kreatywny relaks to podstawa efektywnej (i przyjemnej) pracy.

Czy w domu można pracować wydajnie?

Można: po pierwsze, musisz mieć do tego odpowiednie narzędzia, czyli właściwie zorganizowane meble, sprzęty i akcesoria. Po drugie, trzeba mieć odpowiedni sposób myślenia: umieć dobrze zarządzać swoim czasem, skupiać się i unikać czynników rozpraszających uwagę. Pamiętaj jednak o relaksie – po skończonej pracy kwestie zawodowe niech pozostaną w biurze, a Ty skup się na przyjemnościach.

Materiał zewnętrzny partnera