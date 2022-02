Na terenie Polski pojawili się już pierwsi żołnierze Stanów Zjednoczonych, którzy przygotują przybycie głównych sił 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Mariusz Błaszczak poinformował w na Twitterze, że „kolejne samoloty wojsk USA lądują w Polsce”.

Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wysłaniu dodatkowych wojsk do Polski, Rumunii i Niemiec. To reakcja na koncentrację rosyjskich sił przy granicy z Ukrainą. „Zgodnie z zapowiedziami 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy amerykańskich zostanie przeniesionych do Polski. To mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem na ten temat z Sekretarzem Obrony L. Austinem. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek agresji wobec naszego sąsiada’ – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.

Zgodnie z zapowiedzią pierwsi żołnierze USA z nowych sił już pojawili się na terenie Polski. Ich zadaniem będzie przygotowanie przybycia głównych sił 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

„Kolejne samoloty USA lądują w Polsce. To jeden z etapów przygotowawczych do przemieszczenia sił amerykańskich. Wkrótce do Polski dotrą siły 82 Dywizji Powietrznodesantowej, jednej z najbardziej renomowanych jednostek USA” – napisał Błaszczak na Twitterze. Minister obrony opublikował również kilka zdjęć ukazujących amerykańskie samoloty lądujące w Polsce.

Źr. twitter; Polsat News; wmeritum.pl