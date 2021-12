Zatrzymanie przez żołnierzy Wojska Polskiego tego ataku, spowodowało, że nie doszło do kryzysu migracyjnego, jaki Europa obserwowała w 2015 roku – podkreślił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej stopniowo uspokaja się. Jeszcze kilka tygodni temu na linii granicznej z Białorusią dokonywano regularnych szturmów. Tymczasem obecnie tego typu zdarzenia należą do rzadkości. Stabilizację potwierdzają także ostatnie raporty Straży Granicznej.

Wczoraj tj.29.12 gr.🇵🇱🇧🇾próbowały nielegalnie przekroczyć 22 osoby.

Na odcinku ochranianym przez #PSGCzeremcha służby białoruskie uszkadzały concertinę oraz oślepiały polskie patrole laserami. Na odcinku #PSGMielnik grupa 10 cudzoziemców próbowała przekroczyć gr. używając kładki. pic.twitter.com/DVfbVljKSV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 30, 2021

Mariusz Błaszczak o żołnierzach: Dzięki nim nie było kryzysu migracyjnego

Do obecnej sytuacji nawiązał szef MON Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami. – Słyszymy na co dzień, że żołnierze Wojska Polskiego pełnią swoją służbę na granicy polsko-białoruskiej, to ważna i potrzebna służba, to służba, która sprawiła, że atak hybrydowy przeprowadzany przez reżim Łukaszenki na Polskę, na Unię Europejską nie powiódł się – podkreślił.

– To zatrzymanie przez żołnierzy Wojska Polskiego tego ataku, spowodowało, że nie doszło do kryzysu migracyjnego, jaki Europa obserwowała w 2015 roku – dodał.

W opinii ministra Błaszczaka, Polacy zaskoczyli służby białoruskie swoją nieustępliwością i zdecydowanymi działaniami. – Agresor z całą pewnością nie spodziewał się tego, że żołnierze Wojska Polskiego wspierający strażników granicznych, policjantów zapewnią bezpieczeństwo, że ten atak się nie udał. Plany były zapewne inne – podkreślił.

Żołnierze #WojskoPolskie 🇵🇱 cały czas wspierają @Straz_Graniczna na polsko-białoruskiej granicy. Codziennie w różnej formie kilka tysięcy żołnierzy pomaga chorym i wspiera cywilną służbę zdrowia w walce z #COVID19. pic.twitter.com/SdHUYa2PsR — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 30, 2021