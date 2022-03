Szef polskiego MON Mariusz Błaszczak poinformował, że konflikt na Ukrainie wpłynął na liczbę chętnych do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Z danych przedstawionych przez resort obrony wynika, że w stosunku do ubiegłego roku liczba ta uległa podwojeniu.

„Bardzo wiele osób zgłasza się do Wojska Polskiego. Kiedy porównujemy liczbę zgłoszeń sprzed roku do liczby zgłoszeń z lutego, to ta liczba podwoiła się” – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wystąpienia z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych.

„Bardzo za to dziękuję, bo to jest wyraz odpowiedzialności za Polskę, za bezpieczeństwo naszego kraju. To taki bardzo namacalny wyraz tego, że Polacy są gotowi stanąć w obronie bezpieczeństwa naszej ojczyzny” – podkreślił Błaszczak.

Minister docenił zaangażowanie Polaków w pomoc Ukraińcom. „W 2010 roku ś.p. prof. Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Już od kilku lat każdego pierwszego marca inaugurujemy akcję honorowego krwiodawstwa. Zachęcam wszystkich żołnierzy i wszystkich tych, którzy chcą w ten sposób pomóc, do oddawania krwi” – mówił Błaszczak.

„Chcę to bardzo mocno podkreślić, że wspieramy Ukrainę, dlatego, że została zaatakowana bezprawnie, ze złamaniem podstaw, fundamentów prawa międzynarodowego przez Rosję. Potępiamy taką agresję” – oświadczył Błaszczak.

„Dochodzą do nas informacje, że atakowane są osiedla cywilne” – zauważył Błaszczak. „A więc mamy do czynienia z wydarzeniem, które nie powinny mieć miejsca, które zasługują na potępienie” – dodał.

Źr. Interia