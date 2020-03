Jakub Błaszczykowski włącza się w walkę z pandemią koronawirusa. Reprezentant Polski i jego Fundacja Ludzki Gest przeznaczą na ten cel 400 tysięcy złotych. Piłkarz skierował do kibiców wielką prośbę.

Pandemia koronawirusa w ciągu ostatnich dni sparaliżowała Europę. Ze względu na nadzwyczajną sytuację także w Polsce wprowadzono surowe restrykcje dla obywateli. Eksperci przekonują, że tylko radykalne środki pozwolą zahamować przyrost zachorowań i uratować życie wielu osobom.

O przestrzeganie zaleceń władz poprosił Jakub Błaszczykowski. Reprezentant Polski zamieścił na swoim Instagramie wpis, w którym mobilizuje fanów. „Przed nami wielkie wyzwanie! Musimy zmierzyć się z tym razem. Tylko wspólnymi siłami możemy zmienić oblicze pandemii” – napisał piłkarz.

Błaszczykowski zwrócił uwagę, że najbliższy czas jest sprawdzianem naszej empatii i stosunku do drugiego człowieka. Możemy pomóc wielu ludziom, jeśli ograniczymy do minimum nasze wyjścia z domu. Piłkarz swoim zdjęciem nawiązał do akcji „Zostań w domu”.

„To dla nas wielki test empatii i odpowiedzialności. Kochani, bardzo Was proszę nie bagatelizujcie problemu, zostańcie w domu i stosujcie się do zaleceń. Dbajcie o swoich bliskich i siebie” – dodaje.

We wpisie pojawia się informacja o wsparciu finansowym, którego udzielił Błaszczykowski wraz z Fundacją Ludzki Gest. „Przed nami jeden z najważniejszych sprawdzianów z empatii oraz odpowiedzialności. @kuba.blaszczykowski wraz z @fundacja_ludzki_gest postanawiają przeznaczyć na walkę z pandemią koronawirusa kwotę w wysokości 400 000 złotych” – czytamy.

Źródło: Instagram