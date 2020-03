Artyści narzekają na swoją sytuację materialną w ostatnim czasie. Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że odwołane zostały spektakle i inne wydarzenia kulturalne. Do sytuacji odniósł się Krzysztof Skiba, który w stanowczych słowach odpowiedział kolegom z branży.

Od soboty na terenie Polski obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. W związku z pandemią koronawirusa wprowadzono restrykcje związane ze zgromadzeniami i spotkaniami. Ograniczenia dotknęły m.in. branżę aktorską. Zamknięte teatry, plany zdjęciowe i wydarzenia kulturalne sprawiły, że liczni artyści zaczęli narzekać na swoją sytuację finansową.

Odpowiedział im Krzysztof Skiba. „Już nie mogę czytać tego utyskiwania moich koleżanek i kolegów z branży artystycznej. Jęczą jak stare baby u lekarza, że odwołano im koncerty czy spektakle. Stękają jak dziady kościelne, że stracą pieniądze” – napisał muzyk. „No trudno wszyscy (oprócz producentów maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących) stracą. Nie tylko artyści, są w tej trudnej sytuacji” – dodał.

Satyryk doradza środowisku artystycznemu, by w trudnych czasach mniej myśleć o sobie. „Wielu innym jest i będzie o wiele gorzej. Wy po prostu zarobicie w tym roku mniej kasy” – przekonuje.

Następnie zwrócił uwagę, że czas epidemii może być dobrym powodem, by przewartościować swoje życie. „Być może warto zadumać się nad kruchością życia, przypomnieć sobie starą prawdę, że jesteśmy tylko pasażerami w tym pociągu pędzącym przez czas, a samo życie nie polega tylko na fajnej imprezie z kokainą pod nosem i bentleyem pod pachą” – tłumaczy Skiba.

„Minęły zaledwie cztery dni kwarantanny, a już polskie gwiazdy cierpią i skarżą się, że nie będą miały za co płacić rachunków. Gdyby to byli jeszcze jacyś młodzi wykonawcy na dorobku, debiutanci, artyści niszowi. Nie! Do chóru narzekających zapisali się wykonawcy, którzy za jeden koncert biorą po 60 tys. zł i więcej” – dodaje.

Skiba szczerze o aktorach narzekających na brak pieniędzy. „Wiewiórka jest mądrzejsza od was”

W tym kontekście przypomina o innych ludziach, którzy takie pieniądze zarabiają przez rok, albo nawet dłużej. „Co robiliście przez całe życie? Czemu nie odłożyliście pieniędzy jak wszystkie kurki z monetą były odkręcone? Po cholerę kupowaliście drogie auta i braliście kredyty jak idioci? Wiewiórka jest mądrzejsza od was, bo wie, że trzeba sobie schować orzeszka na zimę” – tłumaczy.

Na końcu wpisu pojawia się jednak pozytywny akcent. Skiba przekonuje, że przetrwamy epidemię. Jednocześnie sugeruje, aby pomagać innym, zamiast narzekać na swój los.

Źródło: Facebook, wMeritum.pl