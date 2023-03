We wtorek na zakopiańskiej Równi Krupowej rozegrała się brutalna bójka nastolatek. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwie dziewczyny okładają się pięściami, a wokół stoi tłum gapiów. Sprawą zajmuje się policja.

Sprawę opisał jako pierwszy Tygodnik Podhalański. Na krążącym w sieci nagraniu widać dwie nastolatki okładające się pięściami. Wokół stał tłum gapiów. Słychać było okrzyki zagrzewające do walki, m.in. „dawaj, dawaj”. Zdaniem „TP” część widzów to osoby pełnoletnie.

Sprawą już zajmuje się policja. Funkcjonariusze dowiedzieli się, że odbywa się bójka nastolatek ponieważ poinformowali ich strażnicy miejscu obserwujący zajście poprzez kamerę monitoringu miejskiego.

„Pierwsze rozmowy z uczestniczkami zajścia już zostały przeprowadzone przez zespół, który zajmuje się na co dzień patologią wśród nieletnich. Są to uczennice różnych szkół z powiatu tatrzańskiego. Spotkaliśmy się z tymi dziewczynami, które nawzajem naruszyły swoją nietykalność. Policja rozmawiała też z pedagogami szkolnymi. Zabezpieczyliśmy nagrania z monitoringu i będziemy identyfikowali osoby, które były świadkami tego zdarzenia i nie zareagowały. Na nagraniu słychać wręcz zagrzewanie do bijatyki. To naganne zachowanie, ponieważ mogło dojść do tragedii, a powinnością osób dorosłych jest stosowne reagowanie na takie zdarzenia” – wyjaśnił rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek, cytowany przez RMF FM.

Przeczytaj również:

Źr. Tygodnik Podhalański; RMF FM