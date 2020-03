Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła bojkot wyborów prezydenckich. Wicemarszałek Sejmu zwróciła się z apelem do wszystkich kandydatów oraz do obywateli z apelem. – Jeśli nie można inaczej, niech odpowiedzią na nieodpowiedzialność władzy będzie powszechny bojkot – podkreśliła.

Politycy opozycji od wielu dni apelują do obozu rządzącego o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich. Tymczasem politycy Zjednoczonej Prawicy z jednej strony przekonują, że w przypadku opanowania sytuacji epidemiologicznej w kraju wybory będzie można przeprowadzić, inni dają do zrozumienia, że nikt nie będzie ich przeprowadzał za wszelką cenę. Do tej pory nie pojawiła się jednak żadna jednoznaczna deklaracja.

Na niepewną sytuację postanowiła zareagować Małgorzata Kidawa-Błońska. W niedzielę ukazał się jej list otwarty ws. wyborów prezydenckich 10 maja 2020 roku. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej proponuje bojkot wyborów. – Zagrożone jest życie, zdrowie oraz byt Polek i Polaków. Nie ma dziś w Polsce innego zadania niż walka z epidemią i jej skutkami – podkreśliła.

Kidawa-Błońska proponuje bojkot wyborów: Apeluję do wszystkich wyborców, aby nie uczestniczyli w wyborach 10 maja 2020 roku

Kidawa-Błońska nie ma wątpliwości, że sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa uniemożliwia przeprowadzenie wyborów 10 maja 2020 roku. – W tej sytuacji organizowanie wyborów prezydenckich byłoby działaniem wręcz zbrodniczym. Nie wolno narażać życia ludzkiego – dodała.

W liście kandydatki Koalicji Obywatelskiej znalazło się ostrzeżenie skierowane do obozu rządzącego. Kidawa-Błońska zaznacza, że w przypadku uporu ws. przeprowadzenia wyborów, to rządzący poniosą pełną odpowiedzialność za skutki głosowania dla życia i zdrowia obywateli.

Apeluję do wszystkich, aby nie uczestniczyli w wyborach 10 maja. Jeśli nie można inaczej, niech odpowiedzią na nieodpowiedzialność władzy będzie powszechny bojkot.

Następnie zwróciła się bezpośrednio do Polaków z apelem o bojkot wyborów. – W takiej sytuacji apeluję do wszystkich wyborców, aby nie uczestniczyli w wyborach 10 maja 2020 roku. Jeśli nie można inaczej, niech odpowiedzią na nieodpowiedzialność władzy będzie powszechny bojkot – ogłosiła.

– Jednocześnie wzywam pozostałych kandydatów, aby postąpili właściwie. Czas na jasną deklarację. Dziś wszyscy zdajemy test na odpowiedzialność i przyzwoitość. Jeśli zachowamy jedność, pokonamy wszelkie przeciwieństwa – dodała.

Źródło: Facebook, Twitter