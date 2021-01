Zbigniew Boniek w rozmowie z mediami skomentował swoją decyzję o odwołaniu Jerzego Brzęczka z funkcji selekcjonera polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Polski Związek Piłki Nożnej w poniedziałek poinformował o zmianie na stanowisku selekcjonera. Nazwisko następcy Brzęczka poznamy najprawdopodobniej w czwartek.

Jerzy Brzęczek przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski – poinformował dzisiaj PZPN. Prezes Związku, Zbigniew Boniek w rozmowie z mediami skomentował swoją decyzję. Na razie nie ujawnia jednak nazwiska następcy Brzęczka. PZPN zapowiedział konferencję prasową w czwartek, na której poznamy więcej szczegółów.

„Skoro podjąłem decyzję o zwolnieniu Jurka, to jest to decyzja dobra i przemyślana.” – powiedział Boniek w rozmowie z portalem Onet. „Przemyślałem pewne kwestie, popatrzyłem do przodu, co może się wydarzyć i uznałem, że trzeba postąpić właśnie w ten sposób. Szkoda mi Jurka, to dobry człowiek, ale nie było wyjścia. Jedziemy dalej. W kwestii następcy się w tym momencie nie wypowiem. Do czwartku, do godziny 15 nie powiem niczego więcej” – dodał szef PZPN.

Boniek: „To jest moja decyzja”

Prezes PZPN komentował sprawę także w rozmowie z portalem sport.pl. „Jest mi szalenie przykro, bo rozstawianie się jest niemiłe. To jest dla mnie smutny dzień” – powiedział Zbigniew Boniek.

„Nic się w międzyczasie wielkiego nie stało, nikt nikogo nie pobił, nikt nikomu nic nie zrobił. Po prostu sobie przeanalizowałem pewne rzeczy, próbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta reprezentacja, czy ci piłkarze mogą grać lepiej. To jest moja decyzja, ja w związku odpowiadam za zatrudnianie i zwalnianie selekcjonerów. I biorę za tę decyzję odpowiedzialność” – powiedział Boniek.

„Jest moim pełnym prawem teraz się z trenerem rozstać. Tak jak jest pełnym prawem mojego następcy w PZPN, żeby gdy zostanie nowym prezesem, wybrać swojego człowieka” – podsumował Boniek. PZPN zapowiedział konferencję prasową na czwartek. Najprawdopodobniej tego dnia poznamy nazwisko następcy Brzęczka.

