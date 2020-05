Jako przeciętny, niezaangażowany Polak pytam po co PO chce zmienić kandydata? Szkoda czasu i stylu. Jak myślą ( mają nadzieje) o pokonaniu obecnego Pana Prezydenta to nie trzeba zmieniać kandydata, tylko wesprzeć jednego z dwóch już startujących 👍🏻👍🏻 To dla Was jedyna nadzieja👊🏻