Mecz Polska – Rosja powinien zostać rozegrany w Moskwie? Swoją opinią w tej sprawie podzielił się Zbigniew Boniek. Były prezes PZNP wywołał burzę w komentarzach…

Zgodnie z planem na 24 marca w Moskwie zaplanowano mecz Polska – Rosja. Spotkanie miało się odbyć w ramach pojedynków barażowych o awans na Mistrzostwa Świata 2022. „Miało” bowiem ostatnie wydarzenia związane z agresją Rosji na Ukrainę stawiają wielki znak zapytania nad wydarzeniem.

– Będziemy zabiegać o to, żeby rozegrać to spotkanie na terenie neutralnym – takie mam zapewnienie od PZPN. Jeśli nie będzie na to zgody federacji, to będziemy zastanawiali się, co robić – oświadczył minister sportu Kamil Bortniczuk na antenie Polskiego Radia 24.

– PZPN, jako członek UEFA i FIFA, czeka na decyzję organizatora – poinformował rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Polska – Rosja. Mecz powinien się jednak odbyć w Moskwie? Zaskakujący pomysł Bońka

Zdumiewającą opinią w tej sprawie podzielił się Zbigniew Boniek. Wiceprezydent UEFA przekonuje, że polscy piłkarze będą bezpieczni w Moskwie…

„Na temat sankcji, politycznych rozwiązań się nie wypowiadam. Natomiast jedno jest pewne – nie ma dla naszej reprezentacji bardziej bezpiecznego miejsca do rozegrania meczu, niż Moskwa” – oświadczył na Twitterze. „Skoncentrujmy się na aspekcie sportowym, bo tylko na to mamy wpływ…” – dodał Boniek.

Wpis byłego prezesa PZPN wywołał mnóstwo komentarzy.

Ale tu nie chodzi o zasady, ale o zwykłą ludzką przyzwoitość. Dzwoni coś Panu? — Aleksander Twardowski (@OloCzarny) February 23, 2022

Nie powinni grać meczu w Moskwie

To jak gest poparcia dla Putina,gdy za granicą giną ludzie

Nie da się tego oddzielić. — Elżbieta Bisaga (@BisagaElzbieta) February 23, 2022

Tu nie chodzi o bezpieczeństwo tylko o to żeby przestać udawać że wszystko jest OK (co jest dotychczasowa strategia) Przestanie Pan? — Łukasz M (@MaksymilianWars) February 23, 2022

W momencie zbrojnej inwazji innego kraju nie mamy do czynienia z polityką. To jest wojna. Pan tego nie rozumie??? — Martyn Swydersky (@MartinSwidersky) February 23, 2022