Zbigniew Boniek w wywiadzie dla „TVP Sport” zabrał głos w sprawie części obowiązujących obostrzeń dotyczących sportu. Zdaniem prezesa PZPN, możliwość uprawiania amatorskiego sportu na świeżym powietrzu powinna jak najszybciej wrócić.

Obostrzenia ogłoszone 25 marca w związku z trzecią falą pandemii COVID-19 uderzyły również w świat sportu. Zamknięte zostały sportowe, mogą z nich korzystać jedynie zawodowi sportowcy. W ubiegłym tygodniu obostrzenia zostały przedłużone i obecnie obowiązują do 18 kwietnia.

W wywiadzie dla TVP Sport negatywnie do tego pomysłu odniósł się Zbigniew Boniek. „Chciałbym, żeby piłka amatorska wróciła jak najszybciej, tak jak uprawianie sportu na otwartej przestrzeni. Zostały nam narzucone jakieś wytyczne, których nie potrafię zrozumieć. Jeśli gramy zawodowo, to uważam, że współzawodnictwo amatorów, dzieci i młodzieży też powinno być dozwolone” – powiedział.

Prezes PZPN odniósł się w ten sposób do pytania Marka Warzynowskiego z „WP Sportowe Fakty”, który pytał, czy Zbigniew Boniek zabrał już głos w sprawie zamknięcia amatorskiej i dziecięcej piłki nożnej. „Pan Marek nie brał tu pod uwagę jednej rzeczy. Jeśli będą jakieś poluzowania, to muszą one dotyczyć wszystkich sportów. A wiemy doskonale, że rywalizacja w sportach halowych, wewnątrz budynku, może grozić zakażeniami” – dodał Boniek.

Zbigniew Boniek ocenia zgrupowanie Paulo Sousy

Zbigniew Boniek odniósł się również do pierwszego zgrupowania reprezentacji Polski pod wodzą Paulo Sousy. Przyznał, że było ono szczególnie trudne pod względem organizacyjnym. „Było bardzo ciasno, mieliśmy mało czasu, nowego trenera, a do tego były trzy mecze eliminacyjne i chcieliśmy wypaść jak najlepiej. Z Covidem mieliśmy spory problem. Zachowanie protokołu, ciągłe badania – to sprawia, że trudniej znaleźć radość z gry” – mówił.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski po trzech pierwszych meczach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata zgromadziła cztery punkty. Po remisie z Węgrami (3:3) i wygranej z Andorą (3:0), przegraliśmy z Anglią na Wembley 1:2.

Źr.: TVP Sport