Zbigniew Boniek prowadzi aktywne konto w serwisie Twitter. Ostatnio zamieścił tam wpis, który błyskawicznie poruszył całego polskiego Twittera.

Wpisy Zbigniewa Bońka zwykle zyskują sporą popularność. Były prezes PZPN bywa bowiem bezkompromisowy, czasami zaczepny, dlatego śledzi go wielu internautów. On sam również się nie kryguje i nie bawi w dyplomację, stąd spore zainteresowanie jego profilem społecznościowym w serwisie Twitter.

Ostatnio doszło jednak do sytuacji, w której wpis Zbigniewa Bońka zyskał jeszcze większą popularność. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, iż składał się on z zaledwie trzech liter. Jego brzmienie było bardzo nietypowe. „Trę” – napisał były prezes PZPN.

Spory potencjał ma ten wpis. pic.twitter.com/dZZEUztvIz — Marcin Dobski (@szachmad) October 27, 2021

Tweet szybko zaczął rozprzestrzeniać się w sieci. Co ciekawe, ku zaskoczeniu samego zainteresowanego, który kompletnie nie miał świadomości, że wpis o takiej treści znalazł się na jego koncie społecznościowym. Świadczy o tym fakt, iż niedługo później Boniek skasował owe „trę” i zamieścił kolejnego tweeta.

Tym razem wyjaśnił, że nie ma pojęcia, jakim cudem taki wpis znalazł się na jego profilu. „Jak i dlaczego to „ trę” się znalazło” – napisał dołączając do wpisu rozbawione emotikonki, które świadczą, że były szef polskiej federacji piłkarskiej podszedł do całej sprawy z bardzo dużym dystansem.