Decyzja Macieja Rybusa o pozostaniu w Rosji wywołała w Polsce lawinę komentarzy. Doszło do tego, że zawodnik został wykluczony z gry w reprezentacji Polski. Do jego sprawy w zaskakujący sposób odniósł się Zbigniew Boniek, którego wypowiedź chętnie cytują rosyjskie media.

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Czesław Michniewicz nie będzie dłużej powoływał Macieja Rybusa na zgrupowania kadry. Decyzja ma związek z decyzją zawodnika, który pozostał w Rosji, mimo inwazji tego kraju na Ukrainę. Polak będzie reprezentował barwy Spartaka Moskwa.

Decyzja Michniewicza wywołała falę pozytywnych komentarzy. W nieco innym tonie na jej temat wypowiedział się były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który odniósł się do meczu Łomży Vive Kielce w finale Ligi Mistrzów w piłce ręcznej. Mówił bramce Artsioma Kułaka, Białorusina, dzięki któremu doszło do dogrywki. „Za dużo jest populizmu w tym wszystkim. W Lidze Mistrzów polska drużyna w piłce ręcznej Vive Kielce wyrównała z Barceloną i doprowadziła do dogrywki dzięki bramce Białorusina. I to nikomu nie przeszkadzało” – powiedział w rozmowie z Cezarym Kowalskim z Polsatu Sport.

Boniek: „Dziś łatwo było o taki gest”

Boniek nie ukrywał, że decyzja o wykluczeniu Rybusa nie była trudna. „Dzisiaj łatwo było o taki gest, bo Rybus w rankingu lewych obrońców jest za Bereszyńskim, Puchaczem czy Zalewskim. 33-letniego Rybusa, który zawsze na kadrze ma jakieś kontuzje, skreślić jest łatwo i przyjemnie. Analizować można sprawę na różne sposoby i do różnych wniosków dochodzić, ale teraz to jest trochę tak, że kto głośniej krzyczy, ten ma rację” – mówił.

Wypowiedź byłego prezesa PZPN chętnie cytują rosyjskie media. „Legenda polskiej piłki nożnej, Zbigniew Boniek, wsparła nabytek Spartaka, Macieja Rybusa, wydalonego z reprezentacji Polski” pisze tamtejszy serwis Sport24. W podobnym tonie wypowiadają się dziennikarze Match.tv. „Wiceprezydent UEFA Boniek stanął po stronie Rybusa w sytuacji, gdy zawodnik nie został powołany do reprezentacji z powodu kontraktu ze Spartakiem” – czytamy.

