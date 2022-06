Polski Związek Piłki Nożnej opublikował oficjalny komunikat wyjaśniający najbliższą przyszłość reprezentacyjną Macieja Rybusa. Selekcjoner Czesław Michniewicz poinformował go już, że nie otrzyma on powołania na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski.

Czesław Michniewcz nie weźmie pod uwagę Rybusa podczas układania składu reprezentacji na jesienne zgrupowanie. Tym samym zawodnik nie pojedzie na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze.

„Selekcjoner poinformował zawodnika, że w związku z jego aktualną sytuacją klubową nie powoła go na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji oraz nie będzie brał pod uwagę przy ustalaniu składu kadry, która pojedzie na mistrzostwa świata w Katarze” – czytamy w komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Komunikat PZPN ws. Macieja Rybusa — PZPN (@pzpn_pl) June 20, 2022

Przypomnijmy, Rybus po rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie zdecydował się wyjechać z Rosji. Co więcej, podpisał kontrakt ze Spartakiem Moskwa. „Moja rodzina jest szczęśliwa, a ja czuję się tu dobrze” – powiedział. „Udało się i jestem bardzo zadowolony. Moja rodzina jest szczęśliwa. Od dawna jestem w Rosji, więc rozważałem tę opcję. Czy na decyzję wpłynęło to, że moja żona jest Rosjanką? Też chciała tu zostać. Czuję się tu bardzo dobrze, moje dzieci chodzą do przedszkola” – dodał.

Gdy piłkarz ogłosił swoją decyzję, w Polsce wybuchła burza. Wielu odmówiło Rybusowi prawa do występowania z barwach narodowej reprezentacji Polski. Sprawę komentowali nie tylko przedstawiciele świata sportu, ale także politycy.

Źr. Łączy Nas Piłka; wmeritum.pl