Nie dajcie się złapać w pułapkę stereotypów i idiotycznych wzorców – apeluje Mateusz Borek. Komentator sportowy odpowiedział na obraźliwy komentarz pod adresem swojego wyglądu…

Zaczęło się od niewinnego zdjęcia, które na swoim koncie na Instagramie zamieścił Mateusz Borek. Komentator siedzi w studiu Kanału Sportowego, trzymając w ręku kubek. „Poczuć się przez chwilę jak Robert King (Robert Lewandowski – red.). Specjalna koszulka na EURO. @4f_official Jakie są Wasze przeczucia? Jak daleko dojdziemy w tym turnieju?” – napisał.

Wpis Borka nawiązywał do zbliżającego się wielkimi krokami EURO 2020. Wielu internautów odpowiadało o swoich odczuciach przed turniejem, jednak pojawiły się również komentarze nie związane z tematem. „Mati zaczął długi weekend” – czytamy w jednym z wpisów. „Wyglądasz jakbyś chlał całą noc” – dodaje kolejna osoba.

Borek postanowił odpowiedzieć na drugi z komentarzy. „I to Ci przeszkadza? Żyjemy w po…nym świecie kultu wyglądu. Lata mi to. Mógłbym dodać 5 filtrów, ale mnie to nie pasjonuje” – odparł dziennikarz sportowy.

Do sprawy odniósł się także na Twitterze. Tym razem zwrócił uwagę, że nieustanny nacisk na wygląd może prowadzić do dramatycznych konsekwencji. Borek przekonuje, że wiele popularnych osób zmaga się z depresją…

„I potem się niektórzy dziwią, że wielu ludzi zmaga się z depresją, lękami, brakiem pewności siebie. Żyjcie jak lubicie z uśmiechem na ustach. Nie dajcie się złapać w pułapkę stereotypów i idiotycznych wzorców. Wielu z tych pięknych i uśmiechniętych na Insta, ma depresję” – podsumował dziennikarz.